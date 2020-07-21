Злоумышленники обманным путем похитили у потерпевшего более 5 млн рублей...

"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих подозреваемых в мошенническом хищении крупной суммы денежных средств с банковской карты», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 50-летний житель столицы. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Звонивший рассказал обо всех открытых банковских счетах заявителя и уверил, что в данный момент злоумышленники пытаются списать с них денежные средства. Далее мужчина попросил перевести все денежные средства с последующим возвратом на неизвестный заявителю резервный счёт и дал реквизиты, что тот и сделал. После перевода с потерпевшим перестали выходить на связь. Материальный ущерб составил более 5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Митинской улице сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались женщины в возрасте 22 и 38 лет. Установлено, что к одной из них на карту поступали похищенные денежные средства. Впоследствии она их обналичивала и передавала второй соучастнице, за что получала свой процент.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния, а также установление и задержание соучастников противоправного деяния.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495)600-11-60