В отношении задержанных был составлен ряд административных материалов за нарушения в области безопасности дорожного движения...

«Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности граждан, совершивших нарушения Правил дорожного движения и общественного порядка на территории Московской кольцевой автодороги», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В сети интернет был опубликован видеоролик, в котором неустановленные лица совершили остановку транспортных средств на 75 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги. Граждане осуществили пешее перемещение по проезжей части, тем самым, создав препятствия движению других транспортных средств, а также угрозу жизни и здоровья всем участникам дорожного движения.В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены и задержаны лица, допустившие правонарушения. Они были доставлены в территориальные отделы внутренних дел Северного округа столицы. В отношении задержанных был составлен ряд административных материалов за нарушения в области безопасности дорожного движения, в том числе за остановку транспортных средств на автомагистрали вне специальных площадок, умышленное создание помех в дорожном движении, нарушение Правил дорожного движения пешеходами, а так же за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, с последующим изъятием специальной продукции – государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства.Кроме того, сотрудниками Отделов МВД России по районам Левобережный и Ховрино в отношении задержанных за нарушение общественного порядка были составлены административные протоколы по статье 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Данные материалы направлены в суд для принятия решения о привлечении нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81