Находясь в служебном автомобиле, гражданин, желая избежать административной ответственности, попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 5 тысяч рублей...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке дачи взятки в размере 5 тысяч рублей должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудник ДПС ГИБДД в 1-м Красносельском переулке для проверки документов остановил автомобиль марки «Шкода Октавиа». Инспектор обнаружил, что водитель не имеет права управления транспортным средством, так как срок действия его водительского удостоверения истек.Установлено, что мужчина знал о том, что водительское удостоверение просрочено, но продолжал управлять автомобилем. Водитель – 32-летний приезжий был поставлен в известность, что им совершено правонарушение по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Находясь в служебном автомобиле, гражданин, желая избежать административной ответственности, попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 5 тысяч рублей.Мужчина был предупрежден о противоправности данного деяния и предусмотренной за него уголовной ответственности, но от своего намерения не отказался, после чего был задержан.Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60