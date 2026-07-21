С 9 по 19 июля в Новофетинино прошла международная волонтёрская смена по сохранению Храма Всех Святых. Во Владимирскую область приехали 18 добровольцев, в том числе студенты из стран Африки,
<a href="https://33live.ru/novosti/21-07-2026-dobrovolcy-iz-rossii-sirii-kitaya-i-stran-afriki-priexali-spasat-xram-v-kolchuginskom-okruge.html" target="_blank">Добровольцы из России, Сирии, Китая и стран Африки приехали спасать храм в Кольчугинском округе</a> - С 9 по 19 июля в Новофетинино прошла международная волонтёрская смена по сохранению Храма Всех Святых. Во Владимирскую область приехали 18 добровольцев, в том числе студенты из стран Африки,
[url=https://33live.ru/novosti/21-07-2026-dobrovolcy-iz-rossii-sirii-kitaya-i-stran-afriki-priexali-spasat-xram-v-kolchuginskom-okruge.html]Добровольцы из России, Сирии, Китая и стран Африки приехали спасать храм в Кольчугинском округе[/url] - С 9 по 19 июля в Новофетинино прошла международная волонтёрская смена по сохранению Храма Всех Святых. Во Владимирскую область приехали 18 добровольцев, в том числе студенты из стран Африки,