С 9 по 19 июля в Новофетинино прошла международная волонтёрская смена по сохранению Храма Всех Святых. Во Владимирскую область приехали 18 добровольцев, в том числе студенты из стран Африки,

С 9 по 19 июля в Новофетинино прошла международная волонтёрская смена по сохранению Храма Всех Святых. Во Владимирскую область приехали 18 добровольцев, в том числе студенты из стран Африки, которые учатся в российских духовных учебных заведениях и готовятся к служению в православных приходах своих государств. Одной из главных задач смены было устройство новой отмостки вокруг