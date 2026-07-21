За первые 6 месяцев этого года специалисты Кадрового центра «Работа России» Владимирской области помогли организовать самозанятость 259 обратившимся жителям региона. Предпринимательской

За первые 6 месяцев этого года специалисты Кадрового центра «Работа России» Владимирской области помогли организовать самозанятость 259 обратившимся жителям региона. Предпринимательской деятельностью без образования юридического лица занялся 191 человек. Как юрлица зарегистрировались пятеро. Единовременную финансовую поддержку для открытия собственного дела получили 33 предпринимателя. Выплата составляет 100 000 рублей для основной категории обратившихся и 150 000