Конкурс профмастерства «А ну-ка, девушки!» проводится для женщин, занятых в промышленности, энергетике, на транспорте, в сельскохозяйственном производстве, машиностроении, химической,

Конкурс профмастерства «А ну-ка, девушки!» проводится для женщин, занятых в промышленности, энергетике, на транспорте, в сельскохозяйственном производстве, машиностроении, химической, фармацевтической, добывающей отраслях и других секторах реальной экономики. Принять участие в творческом соревновании могут работницы промышленных предприятий: от оператора станка до главного технолога, от лаборанта до начальника цеха. Подать заявку можно на официальном сайте до 31 августа в