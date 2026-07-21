Работодателям Владимирской области доступна господдержка через единый цифровой портал «Работа в России». В первой половине 2026 года её получили уже свыше 1,2 тыс. региональных компаний.

Работодателям Владимирской области доступна господдержка через единый цифровой портал «Работа в России». В первой половине 2026 года её получили уже свыше 1,2 тыс. региональных компаний. Работодателю достаточно разместить вакансии на портале и направить заявку. Далее консультанты Кадрового центра «Работа России» подберут подходящих кандидатов или при их отсутствии предложат альтернативные варианты. В рамках федерального проекта «Активные меры