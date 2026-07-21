Инцидент произошёл 11 июля. 53-летний житель областного центра нанес 6 ударов ножом в грудь своей сожительнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Предварительно, мужчина набросился на

Инцидент произошёл 11 июля. 53-летний житель областного центра нанес 6 ударов ножом в грудь своей сожительнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Предварительно, мужчина набросился на женщину из-за того, что её не было дома несколько дней. Предварительно установлено, что 11 июля 2026 года рано утром фигурант разбудил соседей по коммунальной квартире, сообщив о смерти сожительницы, тело