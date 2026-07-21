Владимирец купил автомобиль за 4,1 миллиона рублей, но почти сразу столкнулся с множеством неисправностей. Дилер проигнорировал претензии, и тогда покупатель обратился в Роспотребнадзор, а

Владимирец купил автомобиль за 4,1 миллиона рублей, но почти сразу столкнулся с множеством неисправностей. Дилер проигнорировал претензии, и тогда покупатель обратился в Роспотребнадзор, а затем и в суд. Фрунзенский районный суд встал на сторону автовладельца. С дилерского центра «Чери Автомобили Рус» взыскали стоимость машины, убытки на 1,16 миллиона, неустойку в размере цены авто, штраф за