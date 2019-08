Дональд Трамп написал в своем Twitter, что откладывает встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, назначенную на 2-3 сентября.

Дональд Трамп написал в своем Twitter, что откладывает встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, назначенную на 2-3 сентября.Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019Дания готовится к приему американского президента, однако тот перенес свой визит из-за нежелания Фредериксен продать США Гренландию. Она назвала идею Трампа о покупке острова "абсурдом" и выразила надежду, что слова президента – лишь шутка.При этом Трамп называет Данию "особенной страной", населенной "невероятными людьми".Ранее президент США заявил, что рассматривает идею покупки принадлежащей Дании Гренландии.