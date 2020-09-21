В дежурную часть обратился представитель одной из компаний, который сообщил, что в ходе проверки технического состояния ряда автомашин обнаружено отсутствие каталитических нейтрализаторов...

«Оперативниками Московского уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по району Зябликово пресечена противоправная деятельность группы, которая специализировалась на хищении деталей с каршеринговых автомобилей.В дежурную часть ГУ МВД России по г. Москве обратился представитель одной из компаний, который сообщил, что в ходе проверки технического состояния ряда автомашин обнаружено отсутствие на них каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Эти дорогостоящие детали содержат драгоценные металлы.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ.В результате розыскных мероприятий оперативники установили, что для совершения противоправных деяний сообщники используют один из боксов многоуровневой парковки в районе Зябликово города Москвы. Именно туда заезжали арендованные машины, с которых похищались детали.В ходе спецоперации полицейские задержали подозреваемых с поличным в тот момент, когда они извлекали катализатор с очередной арендованной иномарки.Как выяснилось, оба фигуранта – москвичи. Один из них работает в столице водителем такси. Именно он предложил своему знакомому, занимающемуся ремонтом выхлопных систем автомобилей, реализовать криминальную схему. По предварительной информации, в течение трех месяцев сообщникам удалось похитить свыше 40 катализаторов. Ущерб, причиненной каршеринговой компании, превышает восемь миллионов рублей.В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк