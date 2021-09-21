Злоумышленник похитил два велосипеда из приквартирных холлов жилых домов на Донецкой улице. На той же улице он обратил внимание на припаркованный автомобиль...

«Сотрудниками полиции ОП "Марьинский" ОМВД России по району Марьино задержан житель Подмосковья по подозрению в краже двух велосипедов и неправомерном завладении транспортным средством», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Полицейскими установлено, что злоумышленник в течение двух дней похитил два велосипеда, которые находились без специального удерживающего устройства в приквартирных холлах жилых домов на Донецкой улице. На той же улице он обратил внимание на припаркованный автомобиль марки УАЗ «Патриот», в замке зажигания которого находился ключ. Запустив двигатель, злоумышленник покинул место происшествия. Через некоторое время он оставил автомобиль у одного из соседних домов. Общая сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Новочеркасском бульваре полицейские задержали подозреваемого – 40-летнего жителя Подмосковья.В настоящее время похищенный автомобиль возвращен законному владельцу, а велосипеды подозреваемый успел сбыть, распорядившись вырученными средствами по своему усмотрению.По всем фактам органами дознания ОМВД России по району Марьино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18