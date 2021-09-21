Согласно исследованию в изъятых свертках содержится материал, содержащий в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.Предварительно установлено, что сотрудники полиции в Большом Краснопрудном тупике остановили автомобиль «Газель Некст». У водителя данного автомобиля при личном досмотре из кармана джинсовых брюк и куртки было изъято 7 свертков с неизвестным веществом. Далее при осмотре автомобиля на водительском сиденье обнаружена сумка, в которой находились 45 полимерных пакетиков с веществом внутри. Под водительским сиденьем обнаружен прозрачный пакет, в котором было 50 свертков с неизвестным веществом. Согласно справкам об исследовании в изъятых свертках – вещество, общей массой более 100 граммов, которое в своем составе содержит наркотическое средство N-метилэфедрон.Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний житель столицы. С его слов, изъятое наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60