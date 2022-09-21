На задержанного завели уголовное дело. Обвиняемый помещён в СИЗО.

Во Владимире полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Днём 16 сентября текущего года в дежурную часть позвонил 46-летний мужчина. Он сообщил о краже сумки.Оперативникам мужчина пояснил, что в подъезде дома злоумышленник вырвал у него сумку с личными вещами и деньгами, после чего скрылся. Описать подозреваемого постралавший не смог.После опроса очевидцев и просмотра камер видеонаблюдения сотрудники МВД задержали 42-летнего уроженца Кирова. На допросе фигурант признался в грабеже. Наличные в сумме 1 500 рублей он успел потратить, а сумку выбросил.На задержанного завели уголовное дело. Обвиняемый помещён в СИЗО.