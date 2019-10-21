Необычная авария произошла в минувшую субботу во время перерыва на футбольном мачте в США. Фургон-талисман команды из Оклахомы перевернулся прямо на игровом поле – возница заложил слишком резкий вираж, и в итоге не справился с управлением.

Своеобразное дорожно-транспортное происшествие с участием The Sooner Schooner – повозки, выполняющей роль талисмана спортивных университетских команд из Оклахомы, произошло в минувшую субботу, 19 октября.Фургон, запряженный парой лошадей, бодро вырулил на поле после первой четверти матча против Западной Вирджинии. В какой-то момент возница заложил слишком крутой вираж, и повозка перевернулась, заодно лишившись верхней части.Люди, находившиеся на транспортном средстве, полетели на землю. Известно, что в результате инцидента пострадали три человека, получившие незначительные травмы.Очевидцы поймали и успокоили лошадей и помогли эвакуироваться "экипажу" фургона, после чего очистили поле для того, чтобы спортсмены могли продолжить игру. Примечательно, что крушение маскота не повлияло на моральный дух команды из Оклахомы, в итоге одолевшей соперников.The Sooner Schooner сделан по образу и подобию повозок первых переселенцев, пришедших на территорию современной Оклахомы. Он "трудится" талисманом почти четыре десятка лет – с 1980 года.