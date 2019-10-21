МГИМО - Московский государственный институт международных отношений МИД России - отмечает 75 лет со дня основания. 14 октября преподавателей, студентов и выпускников вуза с юбилеем поздравил Владимир Путин.

МГИМО — Московский государственный институт международных отношений МИД России — отмечает 75 лет со дня основания. 14 октября преподавателей, студентов и выпускников вуза с юбилеем поздравил Владимир Путин. В поздравительной телеграмме президент отметил высочайший профессионализм и патриотизм выпускников университета: "За прошедшие три четверти века МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников. Именно его выпускники составляют костяк, кадровую основу российской дипломатической службы".Родословная МГИМО берет свое начало здесь. Сегодня это посольство Армении, а в 1815 году в особняке было открыто училище Лазаревых, или Лазаревский институт. Первая отечественная школа живых восточных языков. В 1921-м на базе Лазаревского появляется Московский институт востоковедения. В 1954-м его присоединяют к МГИМОСам МГИМО рождается 14 октября 1944-го. Постановлением Совнаркома факультет международных отношений МГУ преобразован в самостоятельный институт. Под конец Второй мировой руководству СССР остро нужны особые специалисты — для выстраивания новой структуры международных отношений.С будущей государственной элитой не церемонятся. Однокурсники Торкунов и Лавров с первого курса понимают, что такое "пахать"."Мы варили бетон, я работал на стройках в Туве, Хакасии, Якутии, под Владивостоком", — вспоминает глава МИД РФ Сергей Лавров."В условиях Сибири работа довольная тяжелая, и мы очень сдружились", — сказал Анатолий Торкунов, академик РАН, ректор МГИМО.В сшитом на заказ костюме из Ташкента штурмовать МГИМО приезжает Алишер Усманов — чемпион по фехтованию Узбекской СССР. Костюм и фирменные очки пришлось сменить на вариант попроще — курс регулярно отправляют на сбор картошки. Колхозное поле будущий лидер рейтинга Forbes превращает в свой первый бизнес-проект."Я повысил производительность добываемой нами картошки в несколько раз. Просто взвешивая наш трактор на весовой чуть-чуть больше, чем те "КамАЗы", которые шли просто от колхозной сборки картошки. Куратор нашего курса с военной кафедры сказал: "Ты знаешь, Усманов, пойди найди себе сам место работы, потому что когда ты на поле, картошка не собирается", — рассказал Алишер Усманов, основатель USM, заместитель председателя Попечительского совета МГИМО.Ильхам Гейдар оглы Алиев приехал поступать из Баку в 15 лет и ровно на столько же там и остался. Сегодня его студенческий — под стеклом в университетском музее. Первый выпускник, занявший высший государственный пост."После окончания института, хотя я получил распределение на работу в посольство СССР в одну из стран, я предпочел остаться в МГИМО, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию. После этого еще много лет работал", — вспоминает президент Азербайджана.Теперь в активе МГИМО — еще один выпускник-президент. В июне 2019-го главой Казахстана избран Касым-Жомарт Токаев.После развала СССР уникальная научная школа МГИМО — на грани закрытия. Именно тогда, в 1992-м, у руля встает Анатолий Торкунов. "При том финансировании, которое было в 90-е годы, нам пришлось бы просто вешать замок на двери, потому что денег вообще не было. Не хватало до 40% преподавателей даже на английских кафедрах", — рассказал Торкунов.В 90-е университет разворачивается к реальному сектору экономики — начинает готовить кадры для предприятий, организаций и регионов. Сегодня собственные кафедры имеют крупнейшие российские компании, а сам МГИМО — на первом месте в мире по скорости трудоустройства. С 2010-го — еще и рекорд Гиннесса по количеству преподаваемых языков — 52.Не сразу далась китайская грамота даже будущему послу Андрею Денисову. Пятый курс. Практика в Пекине. Сотрудник посольства, не знающий языка, берет практиканта с собой в госпиталь. Выслушав историю болезни, Денисов понимает: он не может перевести ни слова."Я не нашел ничего лучше, как постучать себя по голове пальцем и сказать по-китайски фразу, которая дословно может быть переедена как "эта штука внутри головы, не хорошо, есть плохо". Китайский врач кивнула головой и начала выписывать рецепт", — сказал Денисов.Особый рецепт — у лавровской дипломатии. На негатив отвечать не сразу. Сначала проанализировать, что за этим стоит."Когда Обама, хлопая дверью, отобрал собственность, выгнал наших дипломатов, мы не сразу среагировали, потому что понимали, что это — главным образом шаг, направленный на подрыв позиций Трампа. Когда мы поняли, что санкции расширяются, мы тоже отреагировали решением закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге. Но, повторю, и мы готовы в любой момент эти вопросы решить на основе нулевого варианта, вернуться к нормальному функционированию наших дипломатических учреждений", — подчеркнул Сергей Лавров.Сегодня у него самый ответственный, бросающий вызов пост в дипломатической иерархии. Уроженец Омска Анатолий Антонов, посол России в США, поступил в МГИМО со второй попытки."Учились мы меньше, чем надо было, по крайней мере, некоторые из нас. Я — точно. Но, конечно, институт заложил в нас некую базу, которая потом в жизни помогла", — считает Василий Небензя, постпред РФ при ООН.- А правда, что в этих стенах готовят не только дипломатов, но и профессиональных разведчиков?- Профессиональных разведчиков мы готовить никак не можем. Это — дело выпускников, какую они себе выбирают карьеру, — сказал Анатолий Торкунов.Ученые, бизнесмены, журналисты. Даже в дипломатии духовной помогает школа МГИМО."И знания, и опыт, интуитивное чувство, что нужно сделать, что нужно сказать в очень иногда непростой обстановке", — отметил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.Образование, которое открывает все двери, успело стать и предметом шуток. Классический анекдот про МГИМО. Два выпускника безошибочно вычисляют друг друга по специфическому английскому. Начинается диалог с неверно переведенного вопроса How much watches?, а заканчивается хрестоматийно: MGIMO finished? Ask! Самоирония — полезный навык для дипломатии, а MGIMO finished — на самом деле международный бренд, знак качества.