Злоумышленница пришла в учреждение и, воспользовавшись тем, что секретарь отошла, проникла в кабинет, где из сумки заявителя похитила конверт с деньгами...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств.В полицию поступило заявление от 46-летнего мужчины, работающего в одном из учреждений в Орликовом переулке. Мужчина сообщил, что из сумки в его кабинете пропала крупная сумма денежных средств в иностранной валюте. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил 780 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемую – 65-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что женщина пришла в данное учреждение и, воспользовавшись тем, что секретарь отошла, проникла в кабинет. Похитив из сумки заявителя конверт с деньгами, злоумышленница скрылась. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60