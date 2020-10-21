В помещение магазина вошел неизвестный и, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы денежные средства, после чего скрылся...

«Оперативники ОМВД России по району Нагатино-Садовники совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники через службу «02» поступило сообщение о разбойном нападении на один из продуктовых магазинов, расположенных на Каширском шоссе. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые установили, что в помещение магазина вошел неизвестный и, угрожая продавцу предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы денежные средства, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на улице Грекова. Им оказался 34-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22