Ни один из 24 водоемов не оборудован для забора воды.

По информации прокуратуры, в селе Павловское Суздальского района 24 водоема. При этом ни один не оборудован для забора воды пожарной техникой. В некоторых населенных пунктах невозможно подъехать пожарной технике к водоемам, нет указателей у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов.В декабре 2019 года глава администрации муниципального образования Павловское получил представление прокурора об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, однако в полном объеме отмеченные в нем недостатки не устранены.Межрайонный прокурор в защиту прав неопределенного круга лиц в суд направил административное исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию муниципального образования Павловское в течение 1 года с момента вступления решения суда в законную силу организовать противопожарное водоснабжение населенных пунктов.Иск прокурора удовлетворен. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.