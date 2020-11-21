Злоумышленник приехал на своей машине к месту кражи, вскрыл дверь технического этажа, совершил хищение приводов систем вентиляции, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали подозреваемого в краже приводов систем вентиляции.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратился охранник одной из столичных организаций с заявлением о принятии мер к неизвестному, который похитил 24 привода систем вентиляции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник приехал на своей машине к месту кражи, вскрыл дверь технического этажа, совершил хищение приводов систем вентиляции, после чего скрылся. Позже он сдал украденное в металлолом, а полученными денежными средствами воспользовался по своему усмотрению.По данному факту СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31