Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 87 граммов...

Сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан водитель иномарки по подозрению в незаконном хранении наркотического средства – мефедрона .Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на улице Адмирала Корнилова для проверки документов остановили автомобиль «Рено Дастер» под управлением 34-летнего мужчины.При общении с водителем сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание, что мужчина заметно нервничает и ведет себя несоразмерно обстановке. Было принято решение вызвать следственно-оперативную групп для проведения личного досмотра, в результате которого у гражданина обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с неизвестным веществом в внутри.Согласно справке об исследовании изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон, общей массой более 87 граммов.Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81