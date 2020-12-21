Новое медучреждение появится в центре города, в шаговой доступности от жилых комплексов и остановок общественного транспорта.

В 2021 году в Собинке начнется масштабное строительство современной поликлиники на 650 посещений. Новое медучреждение появится в центре города, в шаговой доступности от жилых комплексов и остановок общественного транспорта. Построена поликлиника будет в рамках проекта «По модернизации первичной медико-санитарной помощи», попасть в который удалось благодаря участию Местного Отделения партии «Единая Россия».- В настоящий момент определяется место для этой поликлиники. Пока не буду называть места, которые рассматриваются. Но места будут доступные, удобные, в пешей доступности от жилых построек. Хочу сказать, что для Собинки, Собинского района это большой прорыв. В этой поликлинике появится и онкологическое отделение, которое также будет оказывать первичную помощь. Поликлиника будет оборудована компьютерной томографией, новым рентген-аппаратом и многим другим. Попасть в проект удалось благодаря взаимодействию партии «Единая Россия» с главой администрации Собинского района и главным врачом Собинской районной больницы, - сказал Дмитрий Рожков, секретарь Местного Отделения Партии Собинского района.Поликлиника будет построена на средства из федерального бюджета. Стоимость строительства более 600 миллионов рублей. Медучреждение будет оснащено самым современным оборудованием, что позволит оказывать медицинские услуги жителям Собинки на новом уровне.- Это будет новая поликлиника для жителей Собинки. Там будет достаточно и диагностических кабинетов и кабинетов для приема пациентов и койки дневного стационара. Там все это должно поместиться. В рамках нового проекта будет построен еще и дневной стационар в Лакинске. Участок у нас уже есть, предпроектное решение есть. Проектирование в январе и начало строительства к концу года соответственно. Также на следующий год у нас запланирован капитальный ремонт ФАПов. В селе Асерхово, Ворша, Березники и Кишлеево. Ну и в планах у нас капительный ремонт нашего стационара. В общем планов на будущий год очень много! - рассказала Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы.Врачи Собинской больницы также получили и помощь - индивидуальные средства защиты-маски и халаты, медицинские перчатки. В понедельник в районе открылось отделение для больных коронавирусной инфекцией на базе ставровского подразделения больницы . И такая поддержка партии для медиков очень важна. Такую же помощь получили и Вязниковские ФАПы.