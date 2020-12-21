Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавших без вести братьев Шевеленко Андрея Леонидовича...

Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавших без вести братьев Шевеленко Андрея Леонидовича,10.10.2004 года рождения, Шевеленко АлександраЛеонидовича, 25.01.2002 года рождения и Шевеленко Алексея Леонидовича, 07.09.2000 года рождения, местонахождение которых неизвестно с декабря 2008 года.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22