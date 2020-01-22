Депутат, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что ситуация с распространением нового коронавируса в Китае недооценена. По его словам, в настоящее время идет интенсивное проэпидемичивание. Давайте не будем паниковать и пугать людей, однако, вместе с тем, будем серьезно относиться к этой ситуации, — сказал он.

Депутат, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что ситуация с распространением нового коронавируса в Китае недооценена. По его словам, в настоящее время идет "интенсивное проэпидемичивание".Также увеличению числа заболевших будет способствовать наступление китайского нового года (25 января), когда все поедут домой праздновать. Онищенко предупреждает – ситуация может ухудшиться не только в Китае, но и на международном уровне, в том числе у нас на Дальнем Востоке.По его словам, Минздраву нужно "спокойно дать все установки". Кроме того, необходимо усилить контроль на границах. Но и этим ограничиваться нельзя, так как внешне здоровый человек уже может быть носителем вируса. Онищенко порекомендовал "воздержаться от поездок в Китай"."Давайте не будем паниковать и пугать людей, однако, вместе с тем, будем серьезно относиться к этой ситуации", — сказал он "Интерфаксу".К настоящему моменту есть информация о более чем 280 заболевших новым коронавирусом, большинство из них в Китае, но есть два случая в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее и США. Скончались 9 человек в китайском городе Ухань.В среду состоится заседание чрезвычайного комитета ВОЗ. Эксперты обсудят вопрос есть ли необходимость объявлять чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение, и какие меры нужно принять.