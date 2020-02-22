В Россию из Албании экстрадирован гражданин, принимавший участие в боевых действиях на стороне исламистов в Сирии, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

В Россию из Албании экстрадирован гражданин, принимавший участие в боевых действиях на стороне исламистов в Сирии, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Расул Мислаев находился в международном розыске после того как в 2013 году уехал в Сирию, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне "Исламского государства" (запрещено в России). Операцию по его задержанию и экстрадиции провели совместно ФСБ, Генпрокуратура РФ и Интерпол.В Албанию Мислаев проник под другим именем два года назад под видом сирийского беженца и жил в миграционном центре в Карече. Сотрудникам центра он представился именем аргентинского футболиста Диего Марадоны. При этом задержанный утверждал, что всего лишь создал организацию, которая собирала средства для беженцев, пострадавших от войны в Сирии.Сейчас 34-летний Мислаев помещен СИЗО.Известно, что боевик родился и жил в Норильске. В 2015 году суд в Чечне признал Мислаева участником террористической группировки.Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года власти Бельгии экстрадировали в Россию Али Гехаева, который находился в международном розыске за финансирование террористов.