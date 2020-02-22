Apple зарегистрировала права на очередное устройство, корпус которого может быть целиком изготовлен из стекла. В этот раз инженеры предложили обернуть в полупрозрачную оболочку, которая будет еще и сенсорной, смартфон

Компания Apple зарегистрировала права на очередное устройство, корпус которого может быть целиком изготовлен из стекла. В этот раз инженеры предложили обернуть в полупрозрачную оболочку, которая будет еще и сенсорной, смартфон.Патент на "Электронное устройство со стеклянным корпусом" предусматривает цельностеклянный корпус, который "может выглядеть визуально и тактильно бесшовным". Хотя допускается, что отдельные его части могут быть скреплены вместе.Такая конструкция предполагает наличие дополнительных экранов, которые можно наблюдать сбоку и сзади. Дисплеи, следует из документа, могут быть чувствительны к касанию и силе нажатия. Иначе говоря, в Apple рассматривают идею сделать айфоны не только полностью стеклянным, но еще и сенсорными - причем с любой стороны.С чем-то подобным, если судить по приложенным к патенту иллюстрациям, ранее экспериментировала Samsung. Корейцы еще в 2014 году выпустили смартфон Galaxy Note Edge, у которого одна сторона экрана была скошена. На сенсорной кромке могли отображаться избранные ярлыки приложений, контакты, уведомления, пропущенные звонки и тому подобное.В январе этого года Apple запатентовала компьютер с клавиатурой и тачпадами, вмонтированными в корпус. Корпус такого моноблока, по задумке, должен быть выполнен из цельного куска стекла, либо иметь полупрозрачные вставки. Над экраном предусматривается прорезь для веб-камеры iSight. Идея, возможно, когда-нибудь найдет воплощение в моноблоках iMac.