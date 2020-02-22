Высокопоставленный китайский дипломат попытался ослабить опасения по поводу экономических последствий вспышки коронавируса для стран Юго-Восточной Азии, пишет Reuters.

Высокопоставленный китайский дипломат попытался ослабить опасения по поводу экономических последствий вспышки коронавируса для стран Юго-Восточной Азии, пишет Reuters.Вспышка COVID-19 спровоцировала перебои в глобальных цепочках поставок, а также ударила по туристической, транспортной и другим отраслям.Некоторые проекты масштабной торговой и инфраструктурной инициативы Пекина "Один пояс — один путь" в Юго-Восточной Азии были отложены. Из-за ограничений на передвижения китайские рабочие не смогли вернуться после новогодних праздников. Кроме того, пострадал импорт из Китая.Посол Китая при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дэн Сицзюнь заявил, что Пекин принял меры по поддержке предприятий, участвующих в проектах "Одного пояса — одного пути", в том числе путем оказания помощи компаниям в подготовке к возобновлению их работы за рубежом упорядоченным образом."Китай является торговым партнером номер один для АСЕАН на протяжении последних 11 лет, а также основным источником туристов и инвестиций... так что, безусловно, это окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения", — сказал Дэн журналистам."Однако я думаю, что это [влияние] временно и краткосрочно", — добавил он.