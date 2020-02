Российский нападающий хоккейного клуба Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин стал автором клубного рекорда по количеству набранных очков для игроков, сыгравших до 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский нападающий хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором клубного рекорда по количеству набранных очков для игроков, сыгравших до 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.Артемий набрал два балла в матче "Рейнджерс" против "Каролины Харрикейнз" (5:2), отметившись голом и передачей. Теперь в 59 встречах в активе Панарина 81 очко, что и стало новым клубным достижением нью-йоркцев.With his 2 pts against Carolina, Artemi Panarin joins an impressive list in @NYRangers history.His 81 pts in 59 games are the most by any player in team history before playing in his 60th game.Only other players with at least 75? Hall of Famers Mark Messier and Wayne Gretzky. pic.twitter.com/guXe55mjnR— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 22, 2020Кроме того, по этому показателю 28-летний россиянин обошел сразу двух членов Зала хоккейной славы – Марка Мессье с 80 баллами и Уэйна Гретцки, у которого 75 очков. Всего же Панарин за время своих выступлений в НХЛ набрал 400 очков. В "Рейнджерс" Артемий выступает с 2019 года, а до этого он играл в "Чикаго" и "Коламбусе".