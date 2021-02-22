По данным синоптиков, в Вязниковском, Гороховецком и Муромском районах температура воздуха опустится до -33.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в День защитника Отечества, ночью и утром 23 февраля, на востоке региона ожидаются сильные заморозки с понижением температуры до -37 градусов Цельсия.По данным синоптиков, в Вязниковском, Гороховецком и Муромском районах температура воздуха опустится до -33. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, возможно обморожение людей при длительном нахождении на улице. Жителям области рекомендуется соблюдать меры безопасности при пользовании нагревательными приборами.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам - 101, 112.