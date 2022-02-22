Полицейские обнаружили пакет с наркотическим средством – марихуаной, общей массой свыше 2 килограммов, 32 свертка с амфетамином и 11 – с гашишем...

«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Бескудниковскому району г. Москвы задержали 26-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществе», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативникам поступила информация о том, что гражданин может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ. Полицейские установили, что подозреваемый приобретал наркотики, фасовал их и делал закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартире, расположенной в доме на Дмитровском шоссе.При осмотре помещения полицейские обнаружили и изъяли, согласно проведенному исследованию, полимерный пакет с наркотическим средством – марихуаной, общей массой свыше 2 килограммов, 32 свертка с амфетамином и 11 свертков с гашишем.Следователем СО ОМВД России по Бескудниковскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29