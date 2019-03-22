Во время прогулки на реке Олха в Шелеховском районе Иркутской области провалились под лед двое детей - пяти и двух лет. Провалившихся детей увидела их мать, работавшая в кафе на берегу. Она успела спасти только старшего сына, младшего унесло течением.

Во время прогулки на реке Олха в Шелеховском районе Иркутской области провалились под лед двое детей — пяти и двух лет. Провалившихся детей увидела их мать, работавшая в кафе на берегу. Она успела спасти только старшего сына, младшего унесло течением.Течение на Олхе сильное, глубина реки достигает двух метров, сообщает "Интерфакс". В марте подмываемый течением лед становится тонким и хрупким, выходить на него нельзя.Тело погибшего двух летнего мальчика нашли водолазы. Чтобы достать из-подо льда погибшего ребенка, им пришлось выпиливать лед на реке.