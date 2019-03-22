Представители Национальной хоккейной лиги определились с лучшими хоккеистами минувшего игрового дня в чемпионате. Первой звездой дня стал российский нападающий Сент-Луис Блюз Иван Барбашев, ставший автором своего первого хет-трика в заокеанской карьере.

Представители Национальной хоккейной лиги определились с лучшими хоккеистами минувшего игрового дня в чемпионате. Первой звездой дня стал российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев, ставший автором своего первого хет-трика в заокеанской карьере.В матче "регулярки" НХЛ Барбашев принес своему клубу победу со счетом 5:2 над "Детройт Ред Уингз", трижды поразив ворота соперника. Теперь в текущем сезоне НХЛ на его счету 22 очка, из которых 12 голов и 10 результативных передач.Второй звездой дня стал голкипер "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайс, в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" сохранивший свои ворота в неприкосновенности. Он отразил 28 нанесенных по его воротам бросков, а его команда победила со счетом 4:0.Третьим особо отметившимся хоккеистом дня стал еще один вратарь – страж ворот "Вегас Голден Найтс" Малколм Суббан. В его активе также шатаут – он совершил 20 сейвов, и помог своему клубу всухую обыграть "Виннипег Джетс" (5:0).