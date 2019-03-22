ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ходыкина Александра Николаевича, 01.09.1957 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ходыкина Александра Николаевича, 01.09.1957 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 18.05.2008.Приметы: на вид 50-60 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы темные с проседью, имеются лобные залысины, нос прямой, губы средней полноты.Особые приметы: на правом предплечье татуировка в виде изображения флага.Был одет: куртка зеленого цвета, вельветовая рубашка коричневого цвета, темные брюки, ботинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29