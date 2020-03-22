Двукратный олимпийский чемпион Олимпийских игр по хоккею в составе сборной СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов прокомментировал отмену чемпионата мира 2020 года. Он признал решение верным.

Двукратный олимпийский чемпион Олимпийских игр по хоккею в составе сборной СССР, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов прокомментировал отмену чемпионата мира 2020 года. Он признал решение верным."Если бы IIHF не приняла этого решения, а во время чемпионата мира что-нибудь произошло, то ответственность федерации в таком случае была бы намного выше, нежели расстройство от сегодняшней новости, — сказал Фетисов, слова которого приводит ТАСС. — Люди сейчас сидят дома не из-за того, что им так нравится. И если мы говорим о людях, а сейчас это главная забота, то решение принято правильное".Напомним, что накануне стало известно о том, что запланированный на май чемпионат мира решением Международной федерации хоккея был отменен. Он должен был состояться в швейцарских городах Лозанна и Цюрих. Причиной стала пандемия коронавируса.