Подтвержден первый случай заражения коронавирусом на Ставрополье, сообщил в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Ранее экспресс-тест подтвердил новый коронавирус COVID-19 у профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета Ирины Санниковой. Результаты повторного теста также положительные.

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом на Ставрополье, сообщил в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Ранее сообщалось, что экспресс-тест подтвердил новый коронавирус COVID-19 у профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета Ирины Санниковой, которая также является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням краевого Минздрава.С 6 по 9 марта женщина выезжала в Испанию и находилась в Мадриде, а по возвращении не стала самоизолироваться. Факт выезда за границу она скрыла от руководства университета и Минздрава Ставрополья, а 17 марта ее госпитализировали в краевую инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.Результаты повторного теста, проведенного новосибирской лабораторией "Вектор", также положительные, сообщил Владимиров. Пациентка, по его словам, находится в краевой инфекционной больнице в полностью изолированном боксе. Ее состояние удовлетворительное, опасений за ее жизнь у медиков нет.Те, кто непосредственно контактировал с заболевшей, сейчас изолированы и находятся на карантине, добавил губернатор. Полный круг контактов Санниковой краевые власти продолжают выявлять. Этих людей тоже обследуют и поместят на карантин. В крае уже введены дополнительные меры профилактики.По словам замглавы Минздрава Ставрополья Ольги Дроздецкой, в крае в самоизоляции на данный момент находятся порядка 300 человек. Это люди, вернувшиеся из зарубежных стран, или же те, кто был с ними в контакте.По словам представителя краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрия Скворцова, на Ставрополье уже заведены первые дела по фактам нарушения режима самоизоляции. Грозит этим людям административное или уголовное преследование, он не уточнил, передает "Интерфакс". Действия Ирины Санниковой пока проверяет полиция Ставрополья.