Итальянский полузащитник Шаньхай Шеньхуа Стефан Эль-Шаарави затосковал по родному чемпионату Италии и своему бывшему клубу Рома. Ради возвращения в Рим он готов пойти даже не снижение в зарплате.

Итальянский полузащитник "Шанхай Шеньхуа" Стефан Эль-Шаарави затосковал по родному чемпионату Италии и своему бывшему клубу "Рома". Ради возвращения в Рим он готов пойти даже не снижение в зарплате.Эль-Шаарави выступает в чемпионате Китая по футболу с лета 2019 года, когда "Шанхай" приобрел его у римлян за 16 миллионов евро, а зарплата игрока составила 14 миллионов евро. Теперь же, как сообщает La Gazzetta dello Sport, 28-летний итальянец готов на финансовые потери ради того, чтобы вновь играть за "Рому".Напомним, что ранее Эль-Шаарави уже выражал свое желание покинуть Китай. Зимой хавбек уже пытался сменить клубную прописку во время трансферного окна ради получения игровой практики, которой он лишился из-за отложенного старта чемпионата по причине коронавируса.