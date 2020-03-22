Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам с призывом оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Так, он попросил не устраивать в парках пикники с шашлыками, не водить детей на детские площадки и не собираться компаниями на улицах.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам с призывом оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Так, он попросил не устраивать в парках пикники с шашлыками, не водить детей на детские площадки и не собираться компаниями на улицах.Кличко отметил, что соблюдение киевлянами дополнительных ограничительных мер должна обеспечить полиция. Правоохранители также усилят охрану общественного порядка на улицах города, пишет "Интерфакс".Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве будут остановлены все пассажирские перевозки. Он указал, что общественным транспортом смогут пользоваться только медики, силовики, спасатели, продавцы продовольственных магазинов и аптек, а также коммунальщики."Остальные — не выходить из дома!!! Прошу Вас!", — призвал министр в своем Facebook.На данный момент на Украине подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, три человека скончались. Президент Владимир Зеленский сообщил в пятницу, что в стране зарегистрирован первый излечившийся пациент. Его уже выписали из больницы.