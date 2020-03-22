Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством, на котором напомнил о своем поручении рассмотреть новые предложения РФ по поставкам нефти, поступившие три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти? — спросил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 21 марта, провел совещание с правительством республики, на котором напомнил о своем поручении рассмотреть новые предложения России по поставкам нефти, поступившие три дня назад."Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" — спросил Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.Глава президентской администрации Игорь Сергеенко подтвердил это и сообщил, что предложения РФ были рассмотрены на заседании рабочей группы, которая действует под его руководством. Группа заседает каждую неделю и информирует президента о результатах.Говоря о задачах рабочей группы, Лукашенко указал, что она должна не просто мониторить ситуацию в данной сфере, но и принимать меры для загрузки белорусских нефтеперерабатывающих заводов.В свою очередь, глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил на совещании, что Белоруссия формирует сырьевой пакет для двух своих НПЗ на второй квартал нынешнего года, чтобы заводы в это время работали стабильно и эффективно, пишет РИА Новости.Он не назвал точную цифру ожидаемой цены на нефть, пояснив, что она зависит от огромного количества факторов. "Это, скажем так, формульное ценообразование. Будем, безусловно, вырабатывать решения по наиболее эффективному ценообразованию", — заверил Рыбаков.Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода сейчас работают с 50-процентной загрузкой, поскольку Минск и Москва никак не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий.