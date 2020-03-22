Роботу Мише страшен разве что компьютерный вирус. Сейчас это - единственный посетитель калининградского Музея Мирового океана, хотя всего несколько дней назад именно он проводил экскурсии для школьников.

Роботу Мише страшен разве что компьютерный вирус. Сейчас это — единственный посетитель калининградского Музея Мирового океана, хотя всего несколько дней назад именно он проводил экскурсии для школьников. Теперь увидеть экспозиции можно только виртуально. Работа музея временно приостановлена, сотрудники заняты пополнением онлайн-коллекции.На удаленке теперь и театры. В Башкирском театре оперы и балета в это время, как правило, многолюдно, а сейчас – никого, причем не только в фойе и коридорах, но и в зрительном зале. На сцене же, тем временем, как обычно, кипит жизнь — дают "Кармен".Опыт — уникальный. Увидеть и услышать оперу вживую могли 600 человек — столько вмещает зал. Прямая трансляция позволила увеличить аудиторию почти в восемь раз.Немноголюдно теперь и в вузах. На входе — обязательная обработка рук антисептиком и бесконтактный замер температуры. В коридорах — стойкий запах хлорки.В Уфимском авиационном университете все 14 тысяч студентов теперь учатся удаленно. Лекции и консультации — по расписанию, но в режиме конференц-связи.Во многих школах к работе в таком формате только готовятся. В Санкт-Петербурге, к примеру, уже началось обучение педагоговА здесь уже работают по-новому. Пока в одном цеху расписывают сувениры, в соседнем вместо товаров художественного промысла наладили производство многоразовых марлевых повязок, которых в аптеках пока не хватает. Десять швей — в две смены. Почти 3 тысячи масок в день.Чтобы удовлетворить спрос, в ижевских аптеках начали производить антисептик для рук. Несложный рецепт позволяет наладить бесперебойный выпуск.Восполнить нехватку масок и антисептиков в большинстве регионов обещают в ближайшее время. А вот перебоев с поставками продуктов в торговые сети точно не будет — склады заполнены до отказа. При этом ажиотажный спрос на пищевые продукты уже сошел на нет сам по себе.К тем, кто не может сходить в магазин самостоятельно, на помощь приходят волонтеры. Особое внимание — пожилым, они в зоне риска.Меры профилактики усилены повсеместно, особенно в фитнес-клубах, которые продолжают работать. Каждые полчаса — обязательная дезинфекция снарядов, а на входе — строгий досмотр. При этом о закрытии на карантин речи пока не идет. Главное — чтобы численность посетителей в зале не превышала 50 человек.