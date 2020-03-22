Почта России приостановила сообщение с 15 странами, где прекратилась обработка международной почты из-за пандемии.

"Почта России" приостановила сообщение с 15 странами, где прекратилась обработка международной почты из-за пандемии.Хотя случаи заражения через предметы не известны, ВОЗ такой способ передачи заболевания отрицает, Эквадор, Мьянма, Кувейт, Перу, Монголия, Молдавия, Ливия, Тунис, Каймановы Острова, Ливан, Филиппины, Французская Полинезия, Остров Пасхи, Мальдивы, Мальдивы международную почту не принимают и не посылают."Почта России" продолжит свою работу после снятия ограничений в этих 15 странах, передает ТАСС.Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По информации издания Worldmeters, всего в мире зарегистрировано 297 тысяч 455 случаев заболевания, 12 тысяч 775 человек умерли.