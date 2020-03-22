70-летний мужчина сообщил, что из межквартирного холла неизвестный тайно похитил его велосипед...

Оперативниками ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи велосипеда.В дежурную часть территориального отдела полиции с заявлением обратился 70-летний местный житель. Пенсионер сообщил, что из межквартирного холла неизвестный тайно похитил его велосипед.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Похищенное он успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники УВД по ЮВАО предупреждают, что не следует оставлять велосипед в подъездах, около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство. По возможности не оставляйте велосипед без присмотра, даже если вы отлучаетесь ненадолго. Хорошо оставлять велосипед в поле вашего зрения, камер видеонаблюдения, если они имеются. Если сторожить велосипед некому, а вы отошли ненадолго, то обязательно пристегивайте его специальным запирающим устройством с (металлическим стержнем).Храните документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы. Также сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Это значительно поможет в поисках велосипеда при его краже.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18