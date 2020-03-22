В Ненецком автономном округе разбился частный вертолет Bell 206, вылетевший из Нарьян-Мара. Пункт назначения – метеостанция Северное ОГМС Росгидрометцентра на мысе Константиновском.

В Ненецком автономном округе разбился частный вертолет Bell 206В-III, вылетевший из Нарьян-Мара. Пункт назначения – метеостанция "Северное ОГМС" Росгидрометцентра на мысе Константиновском. В Росавиации сообщили, что поисково-спасательная операция была начата в связи в невыходом экипажа на связь.В ходе облета территории спасатели нашли двух человек и обломки воздушного судна. Женщина жива. На спасательном Ми-8 ее доставили в реанимацию Ненецкой окружной больницы. Она находится в бессознательном состоянии, врачи проводят необходимые диагностические исследования.Владелец вертолета Владимир Волков погиб, передает "Интерфакс".