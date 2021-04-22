Одна из тем, интересовавших студентов, - развитие космического туризма.

Откровенный диалог о космосе в формате открытого микрофона прошёл между летчиком-космонавтом Валерием Токаревым и студентами ВлГУ.Одна из тем, интересовавших студентов, - развитие космического туризма. Первыми к нему подошли мы, заверил космонавт. Он и сам сопровождал американского туриста -инженера Грегори Олсена, который сам оплатил свой недельный полёт. Во время него Валерий Токарев выполнил два выхода в открытый космос. Космонавт отметил, что развитого космического туризма в России нет. В США практика противоположная - несколько компаний развивают это направление. По словам Токарева, если у людей есть интерес к космосу, нужно создать условия, при которых его можно реализовать.Валерий Токарев, лётчик-испытатель 1 класса, лётчик-космонавт РФ, Герой России: «Я считаю, что это развивать нужно. И нужно, безусловно, частный капитал привлекать в более широких возможностях. Предоставлять законодательные возможности, поскольку таковых, для осуществления возможностей, почти нет, по крайней мере у нас. Правовой реальной базы нет для частных космических полётов».Студенты заинтересовались и экологической темой - космическим мусором. Обсудили идеи из фантастических фильмов на тему освоения космоса. Возникла инициатива создать на базе ВлГУ первый студенческий отряд "Дружина гагаринцев". В ходе мероприятия наградили победителей и призёров Международного конкурса "Путь к звёздам". В числе победителей - студенты ВлГУ, школьники из Владимира и даже Великобритании.