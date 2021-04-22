ДТП произошло на 68 километре дороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».

На 68 километре дороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» такси столкнулось с мусоровозом.По предварительной информации, 56-летний водитель такси марки «Рено Логан» допустил попутное столкновение с мусоровозом «ГАЗ-3010GT», который затормозил для выполнения маневра поворота налево.Пострадал пассажирка автомобиля "Рено-Логан" 56лет, счерепно-мозговой травмой и переломом левой голени она госпитализирована, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.