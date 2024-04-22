Приводить город Владимир в порядок после зимнего сезона жителям помогал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. Он выступил с предложением организовать уборку в

Приводить город Владимир в порядок после зимнего сезона жителям помогал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. Он выступил с предложением организовать уборку в Патриарших садах. Депутата поддержали волонтёры. Алексей Говырин, депутат Госдумы Весна – это время наводить порядок. Порядок в городе, во дворах, в парках и в общественных пространствах. Патриарший сад – это одно