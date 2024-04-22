Председатель ЗакСобрания Владимирской области Ольга Хохлова и сенатор Инна Святенко встретились с...

Председатель ЗакСобрания Владимирской области Ольга Хохлова и сенатор Инна Святенко встретились с молодыми медикамиПо поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Председатель ЗакСобрания области Ольга Хохлова и сенатор Инна Святенко посетили деревню Семёновка Гусь-Хрустального района.Там они встретились с молодыми медиками - Алексеем и Анастасией Попковыми - семейной парой, которая приехала работать в мещерскую глубинку. Напомним, в прошлом году о своём опыте Попковы рассказали в верхней палате российского парламента. Семья врачей стала участниками "Форума тружеников села".На этой же встрече Попковы поделились новой идеей - организовать курсы повышения квалификации для сотрудников ФАПов. Возможно, они появятся на базе владимирского филиала ПИМУ. Как отметила сенатор Инна Святенко, Владимирская область- пример того, как должна работать программа "Земский фельдшер" в идеале.Инна Святенко, сенатор Совета Федерации:- Они приехали работать по программе во Владимирскую область. И получают искреннее удовольствие от работы. Потому что у них есть оборудованный фельдшерско-акушерский пункт, у них есть возможность использовать телемедицину, им предоставили жилье.Алексей Попков, фельдшер:- После поездки в Совет Федерации мы стали привлекать внимание властей на всех уровнях. Государство сейчас оказывает огромную поддержку нам. Мы в свою очередь будем также продолжать работать на благо населения.