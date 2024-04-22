Ольга Хохлова посетила с рабочей поездкой Муром. В первую очередь спикер Заксобрания оценила новое здание детской поликлиники, при чем не только как депутат, но и как муромлянка, вырастившая

Ольга Хохлова посетила с рабочей поездкой Муром. В первую очередь спикер Заксобрания оценила новое здание детской поликлиники, при чем не только как депутат, но и как муромлянка, вырастившая здесь двоих детей. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области Я сейчас зашла в поликлинику и вспоминаю, так как я муромлянка, я жила здесь со своими малыми детишками и