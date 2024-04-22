В Коврове к 110-летию со дня рождения Голоса истории открылась выставка, посвященная Юрию...

В Коврове к 110-летию со дня рождения "Голоса истории" открылась выставка, посвященная Юрию ЛевитануВ 2024-ом страна отметит 110-летие со дня рождения "Голоса истории"- нашего великого земляка - Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио. В юбилейный год в городе оружейников открылась выставка о Левитане.Основу экспозиции в стенах Ковровского историко-мемориального музея составили предметы из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Слово - Марии Платанюк."Великая Отечественная война, которую советский народ вёл против немецко-фашистких захватчиков победоносно завершилась".Это был его - информационный - фронт. За 1418 дней Великой Отечественной войны Левитан прочел около двух тысяч сводок и 120 экстренных сообщений. Его голос- самый узнаваемый - стал достоянием страны. "Голосом истории, голосом Великой Победы". Уроженец Владимира, сын портного - благодаря своему удивительному тембру - недаром друзья прозвали "трубой", а современники - "грозным бархатом".Уже в 17 лет стал одним из первых сотрудников только что созданного Всесоюзного комитета по радиовещанию и телевидению. На выставке "Юрий Левитан. Биография в контексте времени"- только подлинники. От документов и рукописей до личных вещей.Юрий Прибылов рассказывает: вот уже 10 лет музей-заповедник погружает в историю Левитана: голоса и человека. Уникальный фонд музейщикам передали наследники диктора.Юрий Прибылов, старший научный сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы также экспонируем радиоприёмники от 30-ых до 80-ых годов двадцатого столетия. Через которые граждане Советского Союза слышали голос Левитана. Так как Юрий Борисович озвучивал все важнейшие события страны. От великих строек 30-ых годов до первых полётов в космос.Дата рождения Юрия Борисовича Левитана - 2 октября 1914-ого фактически совпала с началом Первой мировой войны. А вся его биография соединяется с самыми яркими и драматичными событиями двадцатого века. Становление Левитана как диктора происходило в переломный момент эпохи. Юрий Борисович стал символом силы слова. А его голос был таким же монументальным, как здания советского классицизма.Выставка, которая открылась в ковровском историко-мемориальном музее, позволяет проследить уникальный жизненный путь нашего великого земляка. В Коврове экспозиция будет работать до 2 июня. А затем уедет в нижегородскую Выксу.Анастасия Жильцова, посетитель выставки:- Буду советовать всем посетить. Уверена, что школьники и студенты все должны посетить эту экспозицию.Александр Жабин, посетитель выставки:- Все понравилось. Узнал, как в школе давались уроки. Как диктором стал. Очень интересная выставка.Левитан продолжал активно работать до последнего дня. Его детищем стала авторская радиопрограмма "Пишут ветераны". Из жизни Юрий Борисович ушёл 4 августа 1983-его в селе Бессоновка Белгородской области, куда приехал на встречу с ветеранами Курской дуги.Диктору Всесоюзного радио, Народному артисту РСФСР было всего 68 лет. Его голос - феномен. И по-прежнему ориентир для всех, кто работает в профессии.Как сказал однажды о Юрии Борисовиче Ростислав Плятт: "Левитан дышал воздухом радио, и было неясно, есть ли у него собственная жизнь..."Мария Платанюк "Вести-Владимир"