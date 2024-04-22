Также в числе зараженных есть 8 детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 22 апреля в медицинские учреждения Владимирской области обратилось 23 человека, которые были укушены клещами, в том числе 8 детей.С начала сезона укусов клещей обратилось всего 25 человек. Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано. Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области провел исследование клещей на наличие инфекций. В результате было обнаружено 5 клещей, зараженных боррелиозом, которые были удалены с людей.