Жители столицы теперь могут оплатить жилищно-коммунальные услуги через смартфон в обновленной версии мобильного приложения Госуслуги Москвы. Сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Для этого пользователю необходимо перейти в раздел "Начисления за ЖКУ" и выбрать удобный способ оплаты. Также оплатить коммуналку можно, используя карту москвича, поскольку в этом случае не взимается комиссия. В качестве платежных средств также принимаются банковские карты, переводы со счета мобильного телефона и Apple Pay.Кроме того, в приложении можно оплачивать автомобильные штрафы и пополнять лицевой счет ребенка для совершения покупок в школьном буфете.Мобильное приложение "Госуслуги Москвы" доступно в App Store и Google Play, оно объединяет полезные для горожан образовательные, коммунальные и транспортные сервисы. Пользователи приложения могут просматривать электронный дневник ребенка, подавать заявки в единый диспетчерский центр, вносить показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.